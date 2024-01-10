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هل حبيبها الجديد هو الطبيب النسائي؟.. شيرين عبد الوهاب في أوّل تعليقٍ لها

فنّ
2024-01-10 | 03:44
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هل حبيبها الجديد هو الطبيب النسائي؟.. شيرين عبد الوهاب في أوّل تعليقٍ لها
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هل حبيبها الجديد هو الطبيب النسائي؟.. شيرين عبد الوهاب في أوّل تعليقٍ لها

هل حبيبها الجديد هو الطبيب النسائي؟.. شيرين عبد الوهاب في أوّل تعليقٍ لها

انشغلت وسائل الإعلام المصريّة مع بداية عام 2024 بخبر نشوء علاقة غرامية تجمع النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب بطبيب نسائي كان خطيب ميرهان حسين سابقاً. 
 
وفي أوّل تعليقٍ لها على ما يتمّ تداوله، نفت شيرين عبد الوهاب شائعة ارتباطها مجدداً بالطبيب، وحذّرت من الترويج للشائعات تحت طائلة الملاحقة القانونيّة. 
 
ونشرت مواقع مصريّة بياناً جاء فيه "تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تم تداوله من أخبار صحفية عن علاقاتها بأحد أصدقائها من داخل الوسط الفني أو خارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة، بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي". 
 
وأضاف البيان "تتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء. وكلّفت الفنانة مستشارها القانوني د. حسام لطفي بملاحقة راغبي الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون". 

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