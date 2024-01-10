نادين نسيب نجيم تكشف سرّ الحوار الّذي دار بينها وبين ويل سميث

نادين نسيب نجيم تكشف سرّ الحوار الّذي دار بينها وبين ويل سميث

بعدما كانت قد سألت متابعيها أن يخمّنوا ما هو موضوع الحوار الّذي دار بينها وبين النجم العالمي ويل سميث، كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم السرّ في إجابتها على الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي.

وكانت أحلام الشامسي قد كتبت "يعمل نفسه يبي يفتح حوار معاها بس الأكيد يبي يشوف الجمال. ما عندهم نفس اللي عندها".

فردّت نادين نجيم عليها بالقول "حبيبة قلبي! كنا عم نتحدّث عن الأفلام والمخرجين… انسان كتير متواضع وكتير خلوق ومحترم".