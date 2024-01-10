الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دخل الى منزله فوجد زوجته مشنوقة... مأساة تصيب المغني جيمس موريسون وهذه التفاصيل!

فنّ
2024-01-10 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دخل الى منزله فوجد زوجته مشنوقة... مأساة تصيب المغني جيمس موريسون وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
دخل الى منزله فوجد زوجته مشنوقة... مأساة تصيب المغني جيمس موريسون وهذه التفاصيل!

دخل الى منزله فوجد زوجته مشنوقة... مأساة تصيب المغني جيمس موريسون وهذه التفاصيل!

وجد جيمس موريسون زوجته مشنوقة في منزلهما، حسبما أكد الطبيب الشرعي اليوم الأربعاء مع فتح التحقيق في وفاة الأم لطفلين.

وتم العثور على جيليان كاتشبول، 45 عامًا، معلقة برباط في منزل الزوجين في ويتمينستر، غلوسيسترشاير، صباح الجمعة الفائت، حسبما سمع الطبيب الشرعي رولاند وودرسون. جاء ذلك بعد أيام من قيام الشرطة بتسجيل وصولها بعد "مخاوف بشأن سلامتها".

وجاءت هذه المأساة بعد أقل من أسبوع من إخبار زوجة السيد موريسون لأصدقائها، بأنها متحمسة للعام الجديد بعد أن أطلقت مؤخرًا مشروعها الخاص بتقديم الطعام إلى جانب مقهى القرية الناجح الخاص بها.

واستخدم السيد موريسون مفاتيحه للدخول إلى العقار بعد أن اتصل صديق قلق بالمغني قلقًا بشأن والدة أدا روز، 5 أعوام، وإلسي، 15 عامًا. وهناك وجد زوجته.

وتم تنبيه خدمات الطوارئ بعد ذلك، مع وصول المسعفين والشرطة إلى العقار، معلنين وفاة السيدة كاتشبول في الساعة 9.37 صباحًا.

وقيل للطبيب الشرعي إن الشرطة مقتنعة بعدم وجود ظروف مشبوهة.


وتم التعرف على جثتها بمساعدة صورة رخصة قيادتها وأفراد عائلتها الذين حضروا مكان الحادث، حسبما سمع الطبيب الشرعي.

وأجرى الطبيب الشرعي الدكتور تيري جونز فحص الجثة وأعطى السبب الموقت للوفاة وهو الشنق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقد تم الآن تأجيل التحقيق إلى موعد لاحق. وقيل للطبيب الشرعي إنه تم أخذ عينات من جسدها لتحليل السموم.

وذكرت صحيفة ذا صن أن سيارات الشرطة جلست خارج متجر كوتسوولد ساندويتش بوكس يوم السبت. تم إغلاقه أثناء زيارة الضباط.

وقال صديق للعائلة للصحيفة إنه لا يعتقد أن هناك أي ظروف مشبوهة تحيط بوفاتها.

وقال: تم العثور على جيل ميتة يوم الجمعة في منزل العائلة في ويتمينستر... جيمس محطم ويحظى بدعم عائلته. إنه يتماسك من أجل بناتهما لكنه طلب ترك الأسرة بمفردها لتحزن على انفراد."

وأضاف أحد السكان المحليين أن القرية كانت في حالة "صدمة كاملة" بعد المأساة.

ومنذ ذلك الحين، ألغى السيد موريسون كل التزامات عمله للتركيز على رعاية ابنتيه الصغيرتين.

وتزوج الثنائي في عام 2006 بعد أن التقيا قبل عقدين من الزمن عندما انتقلت السيدة كاتشبول إلى منزل والدة السيد موريسون كمستأجرة.

ومع ذلك، فقد شوهدت صاحبة المقهى مؤخرًا من دون خاتم زواجها في الصيف الفائت، وتم ضبط حالتها على الفيسبوك على "أعزبة".

وفي عام 2022، كانت لا تزال ترتدي الخاتم وشاركت صورة شخصية مع زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن في منشور على موقع إنستغرام قبل خمسة أسابيع، لم يكن السيد موريسون يرتدي خاتمه أيضًا.

وكانت السيدة كاتشبول قد تحدثت سابقًا عن "الصعود والهبوط ووجع القلب" وكانت تبحث عن عقار في ويتمينستر قبل وقت قصير من وفاتها.

وكانت تعاني من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة.

وتأتي وفاتها المفاجئة بعد 14 شهرًا من إجراء عملية زرع كلية منقذة للحياة والتي تركتها محطمة - وهي المأساة العائلية الرابعة التي عانى منها السيد موريسون في السنوات الأخيرة.
 

آخر الأخبار

فنّ

منزله

زوجته

مشنوقة...

مأساة

المغني

موريسون

التفاصيل!

LBCI التالي
"فرحة ومرحة"... سيرين عبد النور مع ورد الخال في صورة جديدة!
مقال حول ميول تايلور سويفت الجنسية يثير ردود فعل عنيفة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-20

بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
14:21

أصر على حرق جثتها وقام بأبحاث غريبة قبل وفاتها... لهذا السبب قتل زوجته بطريقة بشعة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-12-16

بعد قرابة عقد من فراره.. القبض على قاتل زوجته وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-12-13

اغتصب شابة نائمة في القطار أمام الركاب ولاحق سيدتين إلى منزلهما...وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:44

مهرجان المسرح العربي يحط رحاله في بغداد

LBCI
فنّ
03:59

يزبك وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنته الـ 18... ويوجّه لها رسالة مؤثرة (صور)

LBCI
فنّ
03:48

نادين نسيب نجيم تكشف سرّ الحوار الّذي دار بينها وبين ويل سميث

LBCI
فنّ
03:44

هل حبيبها الجديد هو الطبيب النسائي؟.. شيرين عبد الوهاب في أوّل تعليقٍ لها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:44

مهرجان المسرح العربي يحط رحاله في بغداد

LBCI
فنّ
2024-01-05

مايا رعيدي تستعرض قوامها الرشيق بلقطات من المالديف (صور)

LBCI
منوعات
2023-12-29

هل يصبح "ميكي"محور نزاعات قانونية؟!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:00

مقدمة النشرة المسائية 10-01-2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهمة هوكستين الجديدة عنوانها الأول: وقف القتال

LBCI
رياضة
13:37

لبنان يستعد لانطلاق مشواره في كأس آسيا لكرة القدم

LBCI
أخبار دولية
13:31

أنفاق في نيويورك... والفاعل أكثر الحركات اليهودية تطرفًا

LBCI
أخبار دولية
13:30

العلا... حضارة تاريخية وتراث من الثقافة والفن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:31

تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً

LBCI
خبر عاجل
12:19

معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١

LBCI
منوعات
16:55

عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!

LBCI
امن وقضاء
12:42

الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية

LBCI
حال الطقس
00:00

منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله

LBCI
فنّ
03:59

يزبك وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنته الـ 18... ويوجّه لها رسالة مؤثرة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
15:44

الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية

LBCI
صحة وتغذية
16:44

لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More