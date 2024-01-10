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مهرجان المسرح العربي يحط رحاله في بغداد
فنّ
2024-01-10 | 12:44
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مهرجان المسرح العربي يحط رحاله في بغداد
مهرجان المسرح العربي يحط رحاله في بغداد
بعد تنقله بين مدن عربية مختلفة، حط مهرجان المسرح العربي رحاله في العاصمة العراقية بغداد لأول مرة في دورته الرابعة عشرة التي انطلقت اليوم الأربعاء وتستمر حتى 18 كانون الثاني.
المهرجان الذي أسسته وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، ومقرها في إمارة الشارقة، يقام كل عام في دولة مختلفة ويعرض في هذه الدورة 19 مسرحية من بينها 13 مسرحية ضمن المنافسة الرسمية وخمس مسرحيات خارج المسابقة إضافة إلى مسرحية من فلسطين بعنوان (مترو غزة) تعرض عقب مراسم الافتتاح.
ويشارك العراق في المنافسة الرسمية بثلاث مسرحيات هي (بيت أبو عبد الله) للمخرج أنس عبد الصمد و(حياة سعيدة) للمخرج كاظم نصار و(صفصاف) للمخرج علي عبد النبي الزيدي.
وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الممثل السوري أيمن زيدان وعضوية الأكاديمي المصري سامح مهران والممثل الفلسطيني حسام أبو عيشة والكاتب المسرحي الليبي علي الفلاح والمؤلف المسرحي اللبناني هشام زين الدين.
تضمن حفل الافتتاح عرضا بعنوان (مقامات الحب والسلام) بمشاركة 86 فنانا عراقيا وألقت الفنانة اللبنانية نضال الأشقر "رسالة اليوم العربي للمسرح" الذي يوافق العاشر من يناير كانون الثاني كل عام.
كما كرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بالمسرح الوطني 23 مسرحيا عراقيا من أبرزهم الممثلة سهى سالم والممثل مناضل داوود والناقد ياسر البراك والمخرج كريم رشيد والممثل رائد محسن والممثلة إقبال نعيم والكاتب مثال غازي.
وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في الافتتاح "اليوم في بغداد نرفع راية المسرح انتصارا للجمال والحق والخير، انتصارا للحياة في مواجهة الموت، ولنعلن جدارتنا بالحياة والإبداع، فروح العروبة المبدعة حية لا تموت، رغم كل من يريد لها أن تندثر".
وأضاف "نحن المسرحيون نبتدع حلمنا من قلب جرحنا، نُصدقه ونصدُقه، ونمضي به ومعه حتى النهاية، مؤمنين آمين على إبقاء شعلة الوعي وقادة، فنحن الراية حين تهتز كل الرايات، ونحن البصيرة حين تغشى البصائر العتمات، ونحن الكلمة حين يبتلع الخوف الألسن وتسكت الأصوات".
وتابع قائلا "المسرح ليس بيانا أو شعارا فهو أعمق من ذلك وأنبل، إنه موقف فكري حاضر باستمرار، والمسرحي بار بالحياة، المسرحي حامل مشعل التنوير، على هديه يسير الناس".
وفي وقت لاحق من اليوم، ينظم المهرجان ندوة بعنوان (المسرح والمقاومة الثقافية في فلسطين) كما ينظم ندوة خاصة بالمسرحيين العراقيين في المهجر بعنوان (التأثر والأثر) بمشاركة 13 فنانا عراقيا.
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