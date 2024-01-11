وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى

وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى

بعد انتشار معلومات غير مؤكّدة في الأسابيع الماضية عن وجود علاقةٍ عاطفيّة بين النجمة نور الغندور والفنان وديع الشيخ، خرج الأخير عن صمته للمرّة الأولى وكشف حقيقة ما يتمّ تداوله.

وفي أوّل تعليقٍ له على شائعة ارتباطه بنور الغندور، صرّح وديع الشيخ لـ "فوشيا" قائلاً "ما عندهم لا شغلة ولا عملة. بدهم يحكوا مهما كان الواقع".

ونفى وديع الشيخ الشائعات بالقول "مش مرتبط بحدا، مرتبط بس بربّ العالمين".