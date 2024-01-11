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اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!
فنّ
2024-01-11 | 05:30
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اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!
اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!
كشفت قناة "العربية" تفاصيل اختطاف فنان شعبي مصري وسرقة أمواله ومشغولاته الذهبية على يد مجهولين.
وحسب المعلومات المنشورة، تلقّت السلطات بلاغاً باختطاف مطرب شعبي خلال قيادته سيارته برفقة صديقه في محافظة المنيا جنوب القاهرة على يد مجهولين زعموا أنهم أفراد شرطة، حيث استوقفوا سيارته أثناء توجهه لبيع مشغولات ذهبية واختطفوه.
وتابعت قناة العربية "كشفت التحقيقات أن سائق سيارة المطرب شريك في عملية الاختطاف والسرقة، حيث تبين أنه أبلغ آخرين من شركائه بنية المطرب بيع مشغولات ذهبية، وحدد لهم خط سيره، وبعدها تمت عملية الاستيقاف والسرقة واختطاف المطرب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق في الواقعة".
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