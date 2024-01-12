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الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"

فنّ
2024-01-12 | 04:58
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الموت يفجع نادين الراسي... &quot;قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب&quot;
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الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"

الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"

فجعت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي بوفاة خالتها، ونشرت الخبر الحزين عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام. 
 
في التفاصيل، كتبت الممثلة نادين الراسي "المسيح قام. خالتي جانيت، مربّيتي وعرّابتي بالمعمودية وحبيبتي الطاهرة، ضحيّة الحرب ومشاهد المجازر والموت والجثث. قضّت عمرها وأحلى أيام شبابها من الصدمات بمستشفى دير الصليب، والليلة توفاها الله فادعولها بالرحمة وصلولها معي". 
 
وختمت الراسي بعبارة "وندعي إلنا كمان لأن أضرار الحروب أمرّ من الحرب، صلواتكن يا أحبّاء". 
 

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وفاة

خالة

نادين الراسي

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