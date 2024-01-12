من مطار بيروت... كارين رزق الله تودّع ابنتها (صور)

من مطار بيروت... كارين رزق الله تودّع ابنتها (صور)

من مطار بيروت، شاركت الممثلة اللبنانيّة وكاتبة الدراما كارين رزق الله مجموعة صورٍ مع متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة، وثّقت فيها وداعها لابنتها نايا.

وكتبت كارين رزق الله على الصور عبارات مثل "الإجازة انتهت، بالتوفيق ابنتي نايا، أحبّك"، و"ستعود نايا الى لندن، لقد بدأت بالاشتياق إليها منذ هذه اللحظة"، و"لندن محظوظة بك يا نايا شربل".