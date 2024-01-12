القضاء الفرنسي يفوض طبيباً لتقويم صحة آلان ديلون في خضم حرب أبنائه الثلاثة

القضاء الفرنسي يفوض طبيباً لتقويم صحة آلان ديلون في خضم حرب أبنائه الثلاثة





سيجري طبيب مفوض من جانب القضاء الفرنسي تقويماً لحالة ألان ديلون الصحية، بهدف اتخاذ إجراء محتمل للحماية القانونية نزولاً عند طلب الممثل البالغ 88 عاماً والذي تشهد صحته تدهوراً، وابنه أنتوني.



ومنذ أكثر من أسبوع، يخوض أبناء النجم الثلاثة حرباً ضروساً في ما بينهم، على صفحات الصحافة أو في القضاء، مع تأكيد كل منهم رغبته في حماية الممثل الفرنسي الأسطوري الذي تدهورت صحته منذ إصابتها بسكتة دماغية في عام 2019.



واتهم نجلا ديلون، أنتوني (59 عاماً) وآلان فابيان (29 عاماً)، اختهما أنوشكا (33 عاماً) بأنها تتلاعب بوالدهم وأخفت عنهما وضعه الصحي.



ورأى أنتوني ديلون أن أخته غير الشقيقة ترغب في إعادة النجم إلى سويسرا تجنباً لدفع الكثير من الضرائب على الميراث في فرنسا.



إلا أن أنوشكا اعتبرت أن أنتوني وآلان فابيان يعرّضان حياة الممثل للخطر، مؤكدة أن "السبب الوحيد" الذي جعلها ترغب في إحضار بطل فيلمي "لا بيسين" و"غيبار" إلى سويسرا هو تمكينه من استكمال علاجه فيها.



وتسارعت الأمور الأربعاء، إذ أحال محامو أنتوني وآلان ديلون إلى المدعي العام طلبات بوضع الممثل تحت حماية قضائية "لأسباب صحية".



وقد تبلغت النيابة العامة بهذه الطلبات الخميس، وأعلنت أنها اتصلت "بطبيب معتمد (...) من أجل تقويم وضع آلان ديلون"، على ما قال المدعي العام في مونتارجي جان سيدريك غو، في بيان لفت فيه إلى أن هذا الإجراء لن يكون موضوع "أي منشور آخر".



- خبير متخصص -

في صلب القضية، إجراء محتمل للحماية القضائية، بموجب القانون الخاص بالأشخاص البالغين غير القادرين على الحفاظ على مصالحهم الشخصية أو ممتلكاتهم بمفردهم.



وأبدت لورانس بيدوسا، التي تقول إنها محامية آلان ديلون، فيما يطعن بصفتها جزء من العائلة، لوكالة فرانس برس ارتياحا "لأنه جرى الاستماع إلي".



وقالت "تعيين طبيب خبير سيضمن عدم حدوث مزيد من التدخل (من العائلة)، لتقويم الحاجة إلى إجراء حماية".



وعلق كريستوف أييلا، محامي آلان ديلون، لوكالة فرانس برس أن "هذا الأمر يبعث على الارتياح لنا ولوكيلنا. نأمل أن يتولى تقديم الخبرة خبير متخصص حتى نصل أخيراً إلى استئناف الرعاية التي يحتاجها السيد آلان ديلون. لقد كان إيقاف هذه الرعاية أمراً جنونياً وغير مسؤول بتاتاً وبشكل مخالف للنصيحة الطبية".



وأعلن المحامي أييلا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية أنه لم يعد المستشار القانوني لأنوشكا ابنة الممثل، لافتاً إلى أن ذلك حصل بالاتفاق معها "من أجل تهدئة النقاش".



فهل يشي هذا الإجراء القانوني بهدنة في الحرب بين ورثة المستقبل، والتي تلقي بظلالها على المحطات الأخيرة من مسيرة الفنان؟



لا يبدو الجواب بديهيا، فقد اتهم آلان فابيان ديلون، أصغر الأشقاء الذي يعيش في دوشي (بمنطقة لواريه) مع والده، عبر مجلة "باري ماتش" الخميس أخته بممارسة "السيطرة" على والدهما.



وتحدّث أيضاً عن وضع والده فقال "أحياناً يكون حاضراً (ذهنياً)، وأحياناً يكون في مكان آخر (...) تارة يكون مدركاً، وتارة ينسى، يلجأ إلى أفكاره. في غالب الأحيان، لا يمكن معرفة ما يدور في رأسه".



- علاجات طبية -

وتعتقد أنوشكا أن الرعاية الطبية المتوافرة لوالدها غير كافية في فرنسا، وأنه يجب أن يتمكن أطباؤه السويسريون من فحصه مرة أخرى واستئناف العلاج، وإلا فإنه سيعرض حياته للخطر.



وعلى الصعيد القانوني، في 22 كانون الأول، قدّم آلان فابيان شكوى ضد أنوشكا بتهمة "استغلال ضعف" والدهما.



وأعلن أنتوني ديلون لمجلة "باري ماتش" تقديم شكوى ضدها، متهماً إياها بعدم إبلاغه بفشل والدهما في "خمسة اختبارات معرفية" بين عامي 2019 و2022.



وتظل خطورة الحالة الصحية للمثل الفرنسي، أحد آخر عمالقة السينما، سراً عائلياً. والممثل بات مواطناً سويسرياً منذ عام 1999، وهو يرغب، بحسب ابنه أنتوني، في إنهاء حياته في منزله في دوشي.



بعد تقاعده من مواقع التصوير، لم يظهر آلان ديلون إلا في عدد قليل من المناسبات العامة خلال السنوات الأخيرة، وقد شوهد في جنازة النجم الفرنسي جان بول بلموندو في أيلول/سبتمبر 2021، كما لم يتحدث علناً منذ انكشاف الخلافات بين أبنائه الثلاثة.



وأعربت بريجيت باردو الخميس عن دعمها للممثل قائلة "يا له من أمر مؤسف أن يتم تشويه صورة آلان، الأيقونة الكبرى التي تمثل فرنسا بجدارة!".