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عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣

من خلال مشاركة الفنانة عبير نعمة في العمل الموسيقي البصري: الفصل الرابع من قصة كلية ودمنة

تطل الفنانة عبير نعمة على الجمهور، في ملعب لوسيل، لتؤدي أغنية الافتتاح.



ويشارك في الافتتاح عدد من الفنانين الخليجيين.



وزارت كاميرا الـLBCI عبير في كواليس الملعب وخصصته في هذا هالفيديو: