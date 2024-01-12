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تمثال عملاق لمغنّي الراب الأميركي كيد كادي في وسط باريس (صورة)

فنّ
2024-01-12 | 15:00
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تمثال عملاق لمغنّي الراب الأميركي كيد كادي في وسط باريس (صورة)
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تمثال عملاق لمغنّي الراب الأميركي كيد كادي في وسط باريس (صورة)

تمثال عملاق لمغنّي الراب الأميركي كيد كادي في وسط باريس (صورة)

وُضِع تمثال عملاق موقت الجمعة لمغنّي الراب الأميركي كيد كادي في ساحة "بلاس دو لا بورس" في وسط باريس، بالتزامن مع إصدار ألبومه الجديد "إنساينو".

وأقيم التمثال عند مخرج محطة "لا بورس" للمترو أمام قصر برونيار، ويتجاوز طوله عشرة أمتار. وفي هذا التمثال الداكن اللون، تبدوراحتا المغني موجهتين للسماء، ويظهر رأسه منخفضاً، فيما يشع من عينيه نور أحمر، وفي فمه جهاز إضاءة.

وعلّق كيم كادي عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية بعبارة "أنا أحب باريس". واحتفل كيد كادي بإصدار ألبومه في حفلة أحياها ليلة الخميس أمام معجبيه في "هوليوود بالاديوم" في لوس أنجليس.

ويضم "إنساينو" 21 أغنية، من بينها ما هو بالتعاون مع نجوم المشهد الموسيقي الراهن، على غرار إيساب روكي وترافيس سكوت وفاريل ويليامس، ويتضمن تحية إلى أغنية "ذي ساين" الناجحة لفرقة "إيس أوف بايس" في تسعينات القرن العشرين.

وكان كيد كادي الذي يحتفل في نهاية كانون الثاني الجاري بعيد ميلاده الأربعين، أثار أخيراً تساؤلات في شأن مستقبل مسيرته الفنية، إذ أعلن عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية أنه سيصدر "ألبوماً آخر" قبل انتهاء عقده. وأضاف "لست متأكدًا مما سأفعله بعد ذلك".

وأشار الفنان عبر صفحاته أيضاً إلى أنه يعتزم إصدار كتاب سنة 2024، وصفه بأنه مذكراته، وأكد أنه "صادق جدا"، وسيتناول "الجنس والمخدرات والحب والإيمان والألحان".

ومن المعلوم أن كيد كادي من محبي الأزياء ويشارك باستمرار في أسبوع الموضة في باريس، وهو المدير الفني لشركة صناعة الملابس "ممبرز أوف ذي رايدج". وكانت لنجم إعلانات ماركة"ليفايس" تجربة على الشاشة أيضاً من خلال مشاركته في مسلسل "وي آر هو وي آر" عبر منصة "إتش بي أو" وإنتاج فيلم "إنتر غالاكتيك" لحساب "نتفليكس".
 



 
 

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