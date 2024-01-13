مصافحة بين عبير نعمة وأمير قطر خلال إحيائها افتتاح كأس آسيا (صورة)

صافحت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، يوم أمس الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك أثناء تواجده في حفل افتتاح كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم الّتي شاركت في إحيائه بتقديمها العرض الموسيقى المميز "الفصل المفقود من كليلة ودمنة".

كما شوهد في الصورة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، واقفاً إلى جانب أمير قطر الّذي تواجد في استاد ملعب لوسيل.

وأعربت نعمة قبيل مشاركتها في إحياء حفل افتتاح كأس آسيا بالدوحة عن سعادتها بالمشاركة في الحدث الأكبر على مستوى القارة الآسيوية.

وكانت عبير نعمة قد نشرت منذ يومين مقطع فيديو لها من تحضيرات الحفل في ملعب لوسيل، وذلك عبر حسابها على انستغرام، قائلةً: "بكل فخر أعلن أنني سأشارك غدًا في افتتاح كأس آسيا على مدرج لوسيل في الدوحة. سعيدة بهذه التجربة الفريدة انتظروني".

ويأتي هذا الحدث كجزء من جهود قطر في استضافة فعاليات رياضية كبيرة وجذب الانتباه العالمي إلى تنظيمها المتميز.