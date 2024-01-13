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الاتحاد الأوروبي يعوّل على نجمة أميركية... لاستقطاب الناخبين الشباب!

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2024-01-13 | 05:54
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الاتحاد الأوروبي يعوّل على نجمة أميركية... لاستقطاب الناخبين الشباب!
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الاتحاد الأوروبي يعوّل على نجمة أميركية... لاستقطاب الناخبين الشباب!

تبدو تايلور سويفت، النجمة الأميركية، على وشك أن تكون الركيزة الجديدة لجذب الشباب نحو المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في حزيران المقبل.
 
وبعد نجاحها في تشجيع معجبيها على التسجيل الانتخابي في الولايات المتحدة، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى جولتها المرتقبة في أوروبا كمصدر للإلهام.
 
ووفق وكالة فرانس برس، صرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شيناس، بأن "الشباب يمكنهم تحفيز بعضهم البعض بشكل أفضل من أي شخص آخر"، مشددًا على أهمية دور الشباب في دعم مشاركتهم الكبيرة في الانتخابات.
 
وأضاف بابتسامة، "على سبيل المثال، تايلور سويفت".
 
وأشار شيناس إلى تأثير سويفت، البالغة من العمر 34 عامًا، والتي دعت متابعيها عبر إنستغرام للتسجيل في الانتخابات الأميركية، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 35 ألف تسجيل جديد في يوم واحد، بزيادة تصل إلى 23 في المئة عن العام السابق.
 
ومن المتوقع أن تقوم تايلور سويفت بجولة في أوروبا كجزء من جولتها العالمية، وستقام أولى حفلاتها في باريس في 9 أيار.
 
ويأتي هذا في سياق حملة لجذب أكثر من 400 مليون ناخب أوروبي للمشاركة في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على زيادة المشاركة الشبابية وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الحياة الديمقراطية.
 

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