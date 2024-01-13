نيقولا معوّض عن أجمل صفات زوجته الأوكرانيّة: إيمانها باللّه كبير

نيقولا معوّض عن أجمل صفات زوجته الأوكرانيّة: إيمانها باللّه كبير

يحرص الممثل اللبناني نيقولا معوض على مشاركة متابعيه بلقطاتٍ تجمعه بزوجته الأوكرانيّة مادلين وابنتهما الوحيدة، كونه يحبّ الأجواء العائليّة.

ولكن ما الّذي جذب نيقولا معوّض لزوجته مادلين؟ وما هي الصفات الّتي يحبّها في شخصيّتها؟ يقول نيقولا معوّض في أحدث تصريحاته أنّه يحبّ الكثير من الصفات الّتي تتمتّع بها زوجته مادلين، وأهمّها أن "إيمانها باللّه كبير".

وأضاف "أحبّ أيضاً سلامها الداخلي وطريقة تعاملها مع الصعاب الّتي تواجهها في الحياة".