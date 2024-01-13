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كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله

فنّ
2024-01-13 | 07:05
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كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله
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كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله

كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله

أعلن الأردني أمين الغباشي، زوج الدكتورة خلود، عن حجم ثروته فصدم الجمهور بالأرقام الخياليّة. 
 
وفي التفاصيل، ظهر أمين الغباشي في مقطع فيديو مع الإعلامي محمد الدريم مُعلناً عن ثروته الّتي تبلغ حوالي 150 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 12 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى العقارات والممتلكات التي يملكها. 
 
وتجدر الإشارة الى أنها المرّة الأولى الّتي يكشف فيها زوج الدكتورة خلود عن حجم ثروته، وهو رجل أعمال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدير شركة لم يكشف عن اسمها. 

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زوج

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