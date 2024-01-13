صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات

صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات

اختارت الفنانة اللبنانيّة مي حريري أن تطلّ على متابعيها بصورة سيلفي التقطتها أثناء وجودها أمام المرآة.

وتألّقت مي حريري بفستان أنيق باللون الأسود مع فتحة كبيرة عند منطقة الصدر، وهو الأمر الّذي جعل البعض يصف إطلالتها بالجريئة.

وعادت وحذفت مي حريري صورتها عن حسابها، فرجّح البعض أن يعود السبب للانتقادات اللاذعة الّتي وردتها.