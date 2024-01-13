نجوم Dubai Bling يمتلكون ملايين الدولارات... الأرقام الخياليّة ستذهلكم

نجوم Dubai Bling يمتلكون ملايين الدولارات... الأرقام الخياليّة ستذهلكم

يتساءل متابعو سلسلة "Dubai Bling" الّذي يعرض على منصّة نتفلكس عن حجم ثروة النجوم الّذين باتوا من مشاهير السوشل ميديا بعد بداية الموسم الثاني من البرنامج.

وحسب المعلومات الّتي نشرها موقع "الفن"، وصلت ثروة المؤثرة الهندية فرحانة بودي إلى الـ 1.9 مليون دولار، وتبلغ ثروة لجين عضاضة 3.1 مليون دولار، بينما ثروة الإعلامية السعودية لجين عمران 4.7 مليون دولار.

أما ثروة رجل الأعمال إبراهيم آل صمدي فتصل إلى 39.2 مليون دولار، وثروة سيدة الأعمال منى قطان تصل إلى 784 مليون دولار.