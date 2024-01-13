براد بيت في موعد غرامي مع حبيبته الجديدة... فارق السنّ يتخطى الـ25 عاماً! (صور)

استمتع براد بيت وحبيبته الجديدة إينيس دي رامون خلال خروجهما في موعد غرامي "نادر" في بيفرلي هيلز الأميركية يوم الجمعة.

وشوهد النجم الحائز على جائزة الأوسكار، البالغ من العمر 60 عامًا، ومصممة المجوهرات البالغة من العمر 33 عامًا وهما يغادران معرض غاغوسيان، ويشقان طريقهما عبر ساحة انتظار السيارات إلى سيارة دفع رباعي سوداء فاخرة.

كان كلّ من براد وإينيس، الّذي بدأت العلاقة بينهما لأول مرة في تشرين الأول 2022، يرتديان ملابس غير رسمية أثناء حضورهما المعرض الفني لمخرج Brad’s Moneyball، بينيت ميلر.

وسار نجم هوليوود، مرتدياً سترة جلدية بنية اللون، خلف حبيبته إينيس، التي بدت مذهلة في ثيابها الأنيقة، حيث ارتدت سترة صوفية وسروالًا جلديًا باللون الأسود، وفقاً لموقع " ديلي ميل ".

وبدا أن براد قضى وقتًا ممتعًا في هذا الحدث، حيث كان مبتسمًا أثناء التقاط صورة مع زوج بريتني سبيرز السابق سام أصغري.