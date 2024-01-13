الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
براد بيت في موعد غرامي مع حبيبته الجديدة... فارق السنّ يتخطى الـ25 عاماً! (صور)
فنّ
2024-01-13 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
براد بيت في موعد غرامي مع حبيبته الجديدة... فارق السنّ يتخطى الـ25 عاماً! (صور)
استمتع براد بيت وحبيبته الجديدة إينيس دي رامون خلال خروجهما في موعد غرامي "نادر" في بيفرلي هيلز الأميركية يوم الجمعة.
وشوهد النجم الحائز على جائزة الأوسكار، البالغ من العمر 60 عامًا، ومصممة المجوهرات البالغة من العمر 33 عامًا وهما يغادران معرض غاغوسيان، ويشقان طريقهما عبر ساحة انتظار السيارات إلى سيارة دفع رباعي سوداء فاخرة.
كان كلّ من براد وإينيس، الّذي بدأت العلاقة بينهما لأول مرة في تشرين الأول 2022، يرتديان ملابس غير رسمية أثناء حضورهما المعرض الفني لمخرج Brad’s Moneyball، بينيت ميلر.
وسار نجم هوليوود، مرتدياً سترة جلدية بنية اللون، خلف حبيبته إينيس، التي بدت مذهلة في ثيابها الأنيقة، حيث ارتدت سترة صوفية وسروالًا جلديًا باللون الأسود، وفقاً لموقع "
ديلي ميل
".
وبدا أن براد قضى وقتًا ممتعًا في هذا الحدث، حيث كان مبتسمًا أثناء التقاط صورة مع زوج بريتني سبيرز السابق سام أصغري.
آخر الأخبار
فنّ
براد بيت
إينيس دي رامون
حبيبة
موعد غرامي
بيفرلي هيلز
سام أصغري
فارق
السن.
التالي
مصافحة بين عبير نعمة وأمير قطر خلال إحيائها افتتاح كأس آسيا (صورة)
تمثال عملاق لمغنّي الراب الأميركي كيد كادي في وسط باريس (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-15
دخول براد بيت في أول علاقة رسمية بعد طلاقه من أنجلينا... من هي حبيبته الجديدة؟ (صور)
فنّ
2023-11-15
دخول براد بيت في أول علاقة رسمية بعد طلاقه من أنجلينا... من هي حبيبته الجديدة؟ (صور)
0
منوعات
2024-01-04
ترك حبيبته من خلال رسالة نصية... لن تتخيلوا السبب الصادم وراء الانفصال!
منوعات
2024-01-04
ترك حبيبته من خلال رسالة نصية... لن تتخيلوا السبب الصادم وراء الانفصال!
0
أخبار دولية
2023-12-31
العثور على ثلاثة مهاجرين مفارقين الحياة قبالة جزر الكانري وإنقاذ 15
أخبار دولية
2023-12-31
العثور على ثلاثة مهاجرين مفارقين الحياة قبالة جزر الكانري وإنقاذ 15
0
منوعات
2023-12-29
سبّبت لها صدمة وتساؤلات... هذه هي الهدية التي اشتراها لحبيبته!
منوعات
2023-12-29
سبّبت لها صدمة وتساؤلات... هذه هي الهدية التي اشتراها لحبيبته!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
16:20
بعد تداول الشائعات... هل يعتزل رودني حداد التمثيل ويتفرّغ للعمل السياسي مع "المقاومة"؟
اخبار البرامج
16:20
بعد تداول الشائعات... هل يعتزل رودني حداد التمثيل ويتفرّغ للعمل السياسي مع "المقاومة"؟
0
اخبار البرامج
15:52
تصاريح نارية... رودني حداد علماني ملحد أو مؤمن متديّن؟
اخبار البرامج
15:52
تصاريح نارية... رودني حداد علماني ملحد أو مؤمن متديّن؟
0
فنّ
08:08
نجوم Dubai Bling يمتلكون ملايين الدولارات... الأرقام الخياليّة ستذهلكم
فنّ
08:08
نجوم Dubai Bling يمتلكون ملايين الدولارات... الأرقام الخياليّة ستذهلكم
0
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
08:11
الجالية اللبنانية تتحضر في اكسبو الدوحة لاستقبال المنتخب اللبناني
رياضة
08:11
الجالية اللبنانية تتحضر في اكسبو الدوحة لاستقبال المنتخب اللبناني
0
أخبار لبنان
08:52
آلية تطبيقية للحصول على خدمات وزارة الصناعة
أخبار لبنان
08:52
آلية تطبيقية للحصول على خدمات وزارة الصناعة
0
أخبار دولية
14:31
تركيا تدمر 25 هدفا للمسلحين الأكراد في شمال سوريا والعراق
أخبار دولية
14:31
تركيا تدمر 25 هدفا للمسلحين الأكراد في شمال سوريا والعراق
0
أخبار دولية
2024-01-12
نتانياهو يعلن أنّ الرهائن سيحصلون على أدوية
أخبار دولية
2024-01-12
نتانياهو يعلن أنّ الرهائن سيحصلون على أدوية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:59
في قطاع الصحة معظم الخدمات متوفرة للنازحين من الحدود.. فكيف يتم الحصول عليها؟
تقارير نشرة الاخبار
15:59
في قطاع الصحة معظم الخدمات متوفرة للنازحين من الحدود.. فكيف يتم الحصول عليها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
2
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
3
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
4
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
5
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
6
رياضة
05:11
"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان
رياضة
05:11
"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان
7
فنّ
07:05
كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله
فنّ
07:05
كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله
8
فنّ
04:05
مصافحة بين عبير نعمة وأمير قطر خلال إحيائها افتتاح كأس آسيا (صورة)
فنّ
04:05
مصافحة بين عبير نعمة وأمير قطر خلال إحيائها افتتاح كأس آسيا (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More