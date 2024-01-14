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الفنانة نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا وسط أجواء وردية ومميزة!

فنّ
2024-01-14 | 15:22
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الفنانة نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا وسط أجواء وردية ومميزة!
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الفنانة نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا وسط أجواء وردية ومميزة!

الفنانة نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا وسط أجواء وردية ومميزة!

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا" وسط أجواء عائلية مميزة، وسيطر اللون الوردي على أجواء الاحتفال.

وفي التفاصيل، بدى الفرح واضحًا أثناء اللعب وممارسة النشاطات مع الأولاد خلال المناسبة، ويذكر أن ليا أصبحت تبلغ من العمر خمس سنوات.

ونشرت عجرم مجموعة من الصور عبر خاصية الستوري على انستغرام، وثقت من خلالها لحظات الفرح خلال المناسبة.

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