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مراهقة تخوض تجربة "استوديو الفن": حلم تحقق بشراء أغنية "عايزة الرد"... تفاصيل كثيرة ترويها نوال الزغبي للمرة الأولى!

فنّ
2024-01-14 | 16:38
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مراهقة تخوض تجربة &quot;استوديو الفن&quot;: حلم تحقق بشراء أغنية &quot;عايزة الرد&quot;... تفاصيل كثيرة ترويها نوال الزغبي للمرة الأولى!
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مراهقة تخوض تجربة "استوديو الفن": حلم تحقق بشراء أغنية "عايزة الرد"... تفاصيل كثيرة ترويها نوال الزغبي للمرة الأولى!

مراهقة تخوض تجربة "استوديو الفن": حلم تحقق بشراء أغنية "عايزة الرد"... تفاصيل كثيرة ترويها نوال الزغبي للمرة الأولى!

استضافت الإعلامية راغدة شلهوب النجمة الذهبية نوال الزغبي في هذه الحلقة من برنامج "زمن"، حيث تحدثت الأخيرة عن مراحل مهمة طبعت حياتها في بداياتها، حاضرها ومستقبلها.

وتحدثت الزغبي عن نشأتها في ظروف متواضعة بين والد حنون وهادئ وأم قاسية وحنونة في الوقت نفسه، كذلك روت بطرافة كيف كانت تطلب منها والدتها الذهاب إلى الحديقة واختيار "قمّوع" أخضر ومفعم بالنضارة، وتذهب الطفلة نوال ببراءة وتختار الغصن المميز ولكنها لا تعلم أنها تختار بنفسها الوسيلة الموجعة التي ستعاقب بها.

وعن أحلام الشهرة والنجومية، قالت الزغبي إن هذا الطموح راودها منذ الطفولة وتحديدًا منذ أن كان عمرها 11 سنة، إذ كانت تنظر إلى العالم الذين لا تعرفهم وتقول في داخلها، "يومًا ما  كلهم سيعرفون من أنا".

وعند خوضها تجربة "استوديو الفن" كان عمرها لا يتخطى الـ15 سنة، وفي ظل رفض تام لفكرة اشتراكها في البرنامج خصوصًا من قبل والدها الذي خاف عليها من المجال وصغر سنها، ولكن قررت أخيرًا أمها  أخذها للتسجيل.

وذكرت الزغبي أنها لم تكمل دراساتها الجامعية لأنها عندما أنهت دراساتها المدرسية، تزوجت وسافرت وأنجبت، وبدأت العمل خارج البلاد كذلك اندلعت الحرب في لبنان، وبدأ تصميمها على جمع المال لشراء أغنية خاصة بها.

وفي هذه الفترة صدرت أغنية الراحلة وردة الجزائرية "بتونس بيك" والتي أحدثت ضجة جماهيرية كبيرة، فقررت الزغبي التعامل مع الملحن الذي لحن هذه الأغنية.

وفي هذا السياق، تعاقدت مع فندق "شيراتون" في مصر وتقاضت على الليلة 300$ لأدائها الغناء هناك، واشترت من خلالها أغنيتها الأولى، "عايزة الرد". كما وصفت فترة الماضي بأجمل الأيام، كونه كان للأغنية قيمة أكثر ورهجة أكبر، أما الآن يسيطر عنصر الملل، وهو سريع جدا، وهذا يعود إلى عصر السرعة الذي قتل الانتظار والحماس.

وتعليقًا على فيديو يظهر أول إطلالة تلفزيونية لها، وصفت الزغبي مدى حماسها وفرحها حينها، وفرحها لا يلغي أنها تعبت كي تصل وتصبح في القمة، وشرحت أن أسلوبها في اللبس وحركتها على المسرح وضحكتها، كانت بمثابة مفتاح أوصلها بسرعة إلى قلوب الناس.

وتفاجأت الزغبي بالمستشار الذي اختارته ضمن فقرة "الماضي"، وهو "لمى لاوند"، صديقتها منذ حوالي الـ27 سنة، حيث تعرفتا على متن الطائرة عندها كانت لاوند ستقدم الحفل الذي ستغني فيه الزغبي، وكشفت أن صداقتهما تجاوزت المحن كونهما انقطعتا عن التواصل لعشر سنوات بسب غيرة وتدخل البعض بهما.

وإجابةً على سؤالي لاوند، قالت الزغبي إنها لم تفكر يومًا في الإنتحار لأنها إنسانة مؤمنة جدًّا، وهذا لا يرضي الله الذي تلمس وجوده في حياتها في كل لحظة، وفكرت طبعًا بالابتعاد عن الفن وفعلت ذلك ولكن لم تفكر في تركه إطلاقًا. 

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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