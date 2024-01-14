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نوال الزغبي بين المخاوف والحماس للمستقبل... تصريحات واختيارات مفاجئة!
فنّ
2024-01-14 | 16:50
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نوال الزغبي بين المخاوف والحماس للمستقبل... تصريحات واختيارات مفاجئة!
نوال الزغبي بين المخاوف والحماس للمستقبل... تصريحات واختيارات مفاجئة!
أفصحت نوال الزغبي، خلال فقرة المستقبل في حلقة "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب، عن خوفها من الشيخوخة والمرض، ولكن في النهاية الأمر محسوم لدى الربّ، كما قالت إنها تخاف من المجهول الغامض وراء الموت، الجنة والنار والمطهر، إلا أنها رأت في الوقت عينه، ما يخلق نوعًا من الحماس والإثارة وراء هذا المجهول.
واختارت الزغبي الاستغناء عن حاسة الذوق، كونها بحاجة إلى الحواس البقية ولكن الذوق ليس حاجة أساسية بالنسبة إليها، وعند اختيار مظهر الرجل الآلي أعطته شكلها في الماضي والحاضر، لأنها بكلاهما جميلة.
وفي هذا السياق، عبّرت الزغبي عن رغبتها بحذف أمور من الماضي مثل مشاكلها الزوجية ومشاكل أخرى بالطبع، ولكن لا شيء بستوجب حذفه من الحاضر.
وفي اختيار الفنانين لغناء ديو، ذكرت الزغبي أنها ترغب بالغناء مع "محمد منير" إذا كان الشريك مصريًّا، "ميادة الحناوي" إذا كان سوريا، "وائل كفوري" مرة أخرى إذا كان لبنانيا، "عبدالله الرويش" إذا كان خليجيًّا، و"ستينغ" إذا كان نجمّا عالميّا.
وقالت الزغبي إنها لا تفكر في قبول عروض التمثيل التي تتقدم لها، كما أنها رفضت مؤخرًا عرضًا من صديقها الممثل المصري "أحمد زاهر" لأنها لم تشعر أن الدور يشبهها حقًّا.
واختارت الزغبي"نتفليكس" كأجمل اختراع، و"تويتر" كأجمل وأسوأ اختراع في آن، وعلقت على الأغاني التي انتشرت بصوتها من خلال الذكاء الاصطناعي أنهم لم ولن يصيبوا إحساسها، مضيفة: "خليهن يتسلوا".
وعندما عُرض فيديو للفنانة انغام من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي حيث سألتها عن السبب وراء عدم وجود نوع من الكيمياء في العلاقة بينهما، ولكن عبّرت الزغبي عن عدم وجود أي سبب يمنع الانسجام، إذ التقيتا مرة واحدة ولم تشعر بوجود أو عدم وجود انسجام.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
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الزغبي
المخاوف
والحماس
للمستقبل...
تصريحات
واختيارات
مفاجئة!
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