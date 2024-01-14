طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)

طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)

خلال حلقة "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب، تفاجأت نوال الزغبي بالمستشار الذي اختارته ضمن فقرة "المستقبل"، وهو "ميشال دعبول"، معجب من معجبي الفنانة، والذي قال "الي بيعرف نوال بيعرف لبنان".