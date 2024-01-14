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طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
فنّ
2024-01-14 | 16:59
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طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
خلال حلقة "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب، تفاجأت نوال الزغبي بالمستشار الذي اختارته ضمن فقرة "المستقبل"، وهو "ميشال دعبول"، معجب من معجبي الفنانة، والذي قال "الي بيعرف نوال بيعرف لبنان".
وقالت له الزغبي ردا على سؤاليه إن الحلم الذي لم تحققه حتى اللحظة هو مشروع علامة أزياء تجارية، ولكن الخطة وضعت ضمن إطار الدرس، ولا تقبل الاحتفاظ بصوتها وإهدائه إلى فنانة أخرى بحال استطاع الانسان الاحتفاظ بصوته بعد مماته، لأن هذا ملكها لها وحدها، وتتقبل أن تهب كل شيء ما عدى صوتها.
وفي ختام الفقرة، فاجأ دعبول الزغبي بعرض رسمي للزواج، حيث أحضر باقة من الورد الأحمر وخاتمًا فخمًا ومميزًا، ما صدم نوال ولكنها كانت صدمة إيجابية وفرحة، وصارحته بالقول إنها أغلقت ملف الزواج، وأخذت الورد وقبّلته بلهفة ودعته إلى إبقاء الخاتم إلى الفتاة التي سوف يتزوجها لاحقًا.
لمتابعة الحلقة كاملة،
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