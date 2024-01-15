بطلته ليندساي لوهان... فيلم شهير بصيغة جديدة يحتلّ الصدارة في أميركا (فيديو)

حصد "مين غيرلز" (Mean Girls) إيرادات بلغت 28 مليون دولار بين الجمعة والأحد خلال عروضه في دور السينما الأميركية الشمالية، وبذلك انتزعت هذه النسخة الجديدة ذات الصيغة الغنائية من فيلم العام 2004 الذي يحمل العنوان نفسه صدارة ترتيب شبّاك التذاكر، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

واقتُبس الفيلم الجديد الذي أنتجته شركة "باراماونت" وبدأ عرضه الجمعة في الولايات المتحدة من مسرحية غنائية على خشبات برودواي تستند إلى فيلم "مين غيرلز" الأصلي العائد إلى عام 2004، وفق وكالة فرانس برس.

ويتناول الفيلم قصة مجموعة تلميذات مكروهات في المرحلة الثانوية، وتولّت إخراجه الممثلة تينا فاي التي كتبت سيناريو النسخة الأولى.

واحتفظت فاي بدورها السابق كمعلمة رياضيات جنباً إلى جنب مع أنغوري رايس ورينيه راب وأولي كافاليو وبيبي وود. أما نجمة الفيلم الأصلي ليندسي لوهان، فاكتفت في النسخة الجديدة بمشاركة مقتضبة.

ورأى المحلل ديفيد أ. غروس. أن "هذه البداية ممتازة بالنسبة إلى تتمة كوميديا مراهقين"، مشيراً إلى أن الفيلم الجديد الذي يستقطب جمهوراً شاباً وأنثوياً يحقق انطلاقة أفضل من تلك التي حققتها النسخة الأساسية.

وحلّ فيلم "ذي بي كيبر" (The Beekeeper) من استوديوهات "أمازون" و"إم جي إم" في المركز الثاني بإيرادات بلغت 16,8 مليون دولار في عروضه الأولى. ويؤدي جيسون ستاثام في فيلم الحركة هذا دور عسكري سابق في القوات الخاصة انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السنّ.

وتراجع فيلم "وونكا" من المركز الأول إلى الثالث، إذ بلغت إيراداته 8,4 ملايين دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم "إنيوان بات يو" الرومانسي الكوميدي من إنتاج شركة "سوني" بإيرادات بلغت 6,9 ملايين دولار. ويؤدي سيدني سويني وغلين باول في هذا الفيلم دور عاشقين يعكّر سوء الفهم حبّهما.

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "مايغريشن" من شركة "يونيفرسال" واستوديوهات "إيلومينيشن"، بإيرادات بلغت 6,2 ملايين دولار. ويتناول الفيلم رحلة عائلة من البط البري أثناء انتقالها من نيو إنغلاند في شمال شرق الولايات المتحدة إلى جامايكا.