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"تقول الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح"... اختبار كلية علم النفس في مصر يصدم الطلاب
فنّ
2024-01-15 | 05:58
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"تقول الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح"... اختبار كلية علم النفس في مصر يصدم الطلاب
"تقول الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح"... اختبار كلية علم النفس في مصر يصدم الطلاب
في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، ورد في إمتحان كليّة علم النفس في مصر مقطع من أغنية الفنانة اللبنانيّة نانسي عجرم، الأمر الّذي صدم الطلاب وأثار موجة جدل واسعة على منصّات التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، تضمّن الإمتحان في جامعة الإسكندرية السؤال التالي "تقول الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبّك سفاح: علشانك ممكن أعيش أسبوع مابكلش ولا أشرب. فما مدى تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية الاحتياجات؟".
وتبيّن أن تضمين أسئلة اختبار طلاب المستوى الأول بمقطع من أغنية "حبك سفاح" لنانسي هدفه تطبيق نظرية تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات.
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نانسي عجرم
حبك سفاح
مصر
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