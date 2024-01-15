نجمة "باب الحارة" اختبرت الموت مرتين... ليليان الأطرش: "فجأة بطّل في ضو"

نجمة "باب الحارة" اختبرت الموت مرتين... ليليان الأطرش: "فجأة بطّل في ضو"

غزت الممثلة السوريّة ليليا الأطرش، نجمة مسلسل البيئة الشاميّة "باب الحارة"، مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الأخيرة حول اختبارها لتجربة الموت مرّتين في حياتها.

وفي التفاصيل، حلّت الممثلة ليليان الأطرش ضيفةً في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي اللبناني محمد قيس، وتحدّثت عن تجربة الموت للمرّة الأولى في الإعلام، وأشارت إلى أن عائلتها لا تعلم بالواقعة الّتي تسردها.

وأكدت ليليا أنها لا تخشى الموت، فعاشت تجربة الموت للمرة الأولى عندما أُصيبت بمرض ألزمها الفراش لفترة، وأنعم الله عليها بالشفاء بعد دعائها له.

أمّا المرّة الثانية فكانت قبل حوالي 4 أشهر، وصرّحت الأطرش قائلةً "فجأة وقعت وبطّل في ضوّ، وما عرفت لأيمتى بقيت بهيدي الحالة وما استوعبت شو صار".