بعد نانسي عجرم... أغنية إليسا في امتحان جامعي: هل تطبّق نظرية فرويد؟

بعد نانسي عجرم... أغنية إليسا في امتحان جامعي: هل تطبّق نظرية فرويد؟

لا يزال الجدل مستمرّاً بين روّاد الانترنت بسبب أسئلة امتحانات جامعة الإسكندرية في قسم علم النفس، بعدما استندت أسئلة الإمتحان على كلمات أغنيات فنانات عربيات.

وبعدما انتشر سؤال عن أغنية "حبّك سفّاح" للفنانة اللبنانيّة نانسي عجرم بهدف تطبيق نظرية تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات، ظهر في الساعات الماضية سؤال جديد من أغنية للفنانة اللبنانيّة إليسا.

فلجأت أستاذة المادة لأغنية "حالة حب" للفنانة إليسا بهدف تطبيق نظيرة السند لفرويد، وجاء في نص السؤال: "قالت الفنانة إليسا في أغنية "حالة حب": وأنا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا. هل هنا يعبر الأب وفقاً لنظرية العالم فرويد عن نموذج السند والدعم؟".