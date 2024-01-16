صورة لبيومي فؤاد على جهاز التنفس في المستشفى... وحالته الصحيّة تقلق محبّيه

صورة لبيومي فؤاد على جهاز التنفس في المستشفى... وحالته الصحيّة تقلق محبّيه

انتشرت صورة للممثل المصري بيومي فؤاد من داخل غرفة إحدى المستشفيات، وبدا جليّاً أنه وُضع على جهاز التنفّس، وهو الأمر الّذي أقلق محبّيه على حالته الصحيّة.

وأوضح مدير أعمال بيومي فؤاد في تصريحاتٍ صحافيّة أن النجم المصري قد شعر بضيق شديد في التنفس فنقل الى المستشفى، وتمّت الإستعانة بجهاز الاوكسيجين والخضوع لجلسات بخار عند منطقة الصدر.

وتمت طمأنة الجمهور أن صحّة بيومي فؤاد جيّدة وقد عاد إلى منزله بعد الخضوع للفحوص الطبيّة اللازمة.