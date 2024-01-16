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ممثلة شهيرة فاجأت الجميع بحضورها على المسرح... لن تصدقوا كيف أصبحت بعد المرض (فيديو)

فنّ
2024-01-16 | 09:58
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ممثلة شهيرة فاجأت الجميع بحضورها على المسرح... لن تصدقوا كيف أصبحت بعد المرض (فيديو)
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ممثلة شهيرة فاجأت الجميع بحضورها على المسرح... لن تصدقوا كيف أصبحت بعد المرض (فيديو)

فاجأت الممثلة كريستينا أبلغيت الجميع بحضورها مفاجئ في حفل توزيع جوائز إيمي 2024 يوم الاثنين، حيث سلطت الممثلة الشهيرة الضوء على معركتها مع مرض التصلب المتعدد.
 
ووصلت الممثلة الشهيرة، البالغة من العمر 52 عامًا، والتي تم تشخيص إصابتها بالحالة التنكسية في عام 2021 وهي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى خشبة المسرح لتقديم جائزة الممثلة المساعدة في مسلسل كوميدي، وقد قوبلت بحفاوة بالغة.
 
وقالت كريستينا، التي كانت تتكئ على عصا المشي بينما كان يرافقها المضيف أنتوني أندرسون على خشبة المسرح: "شكرًا جزيلا لك. يا إلهي، أنت تخجلني تمامًا بالإعاقة بوقوفك. لا بأس."
 
وقدمت كريستينا خطابا مؤثراً ثم قدمت الجائزة إلى الممثلة الأميركية Ayo Edebiri المرشحة لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن Dead To Me.
 
 

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