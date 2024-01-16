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إلتون جون يدخل النادي الضيق للفائزين بأبرز أربع جوائز موسيقية أميركية
فنّ
2024-01-16 | 15:03
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إلتون جون يدخل النادي الضيق للفائزين بأبرز أربع جوائز موسيقية أميركية
إلتون جون يدخل النادي الضيق للفائزين بأبرز أربع جوائز موسيقية أميركية
انضم الموسيقي البريطاني الشهير "إلتون جون" إلى النادي الضيق للفنانين الذين فازوا بالجوائز الفنية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة، أي "أوسكار"، "توني" و"غرامي" وصولاً إلى جائزة "إيمي" التي حصدها مساء الاثنين عن عمل مصور لإحدى آخر حفلاته.
وهو النجم التاسع عشر الذي يحقق هذا الإنجاز المعروف باسم "EGOT"، وهي الأحرف الأولى للجوائز الأربع "إيمي" و"غرامي" و"أوسكار" و"توني"، خصوصاً بعد "أودري هيبورن وووبي غولدبرغ" و"ميل بروكس" و"جون ليجند" و"فيولا ديفيس".
وفاز جون الذي لم يكن حاضراً في لوس أنجليس مساء الاثنين في حفلة توزيع جوائز إيمي الخامسة والسبعين، بجائزة أفضل أداء حي عن حفلة أحياها في هذه المدينة في 20 تشرين الثاني 2022، في إطار جولته الوداعية العالمية "فيرويل ييلو بريك رود" التي تضمنت 328 حفلة على خمس سنوات ودرّت إيرادات ناهزت مليار دولار.
وكان جون أحيا في 20 تشرين الثاني 2022، آخر حفلة له في أميركا الشمالية، أمام أكثر من 140 ألف متفرج في ملعب دودجر في لوس أنجليس، المدينة التي ساهمت في انطلاقة مسيرته العالمية قبل نصف قرن، زفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وعلى مسرح ملعب البيسبول هذا، الذي استضاف اثنتين من أشهر حفلاته في عام 1975، قدّم جون حفلة موسيقية خلال أمسية خاصة جداً ومؤثرة للغاية، تم بثها مباشرة على منصة "ديزني بلاس".
وقد فاز إلتون جون سابقاً بجائزتي أوسكار عن أغنيتيه الأصليتين "ذي لاين كينغ" و"روكيتمان"، وبجائزة توني عن موسيقى مسرحية "عايدة" عام 2000، فضلا عن خمس جوائز غرامي.
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