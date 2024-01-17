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النجم المصريّ محمّد رمضان ينضمّ لشركة SALXCO واحدة من أسرع شركات إدارة الأعمال نموّاً على مُستوى العالم وإنطلاقة الشراكة مع نشيد وحفل إفتتاح AFCON 2023

فنّ
2024-01-17 | 02:55
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النجم المصريّ محمّد رمضان ينضمّ لشركة SALXCO واحدة من أسرع شركات إدارة الأعمال نموّاً على مُستوى العالم وإنطلاقة الشراكة مع نشيد وحفل إفتتاح AFCON 2023
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النجم المصريّ محمّد رمضان ينضمّ لشركة SALXCO واحدة من أسرع شركات إدارة الأعمال نموّاً على مُستوى العالم وإنطلاقة الشراكة مع نشيد وحفل إفتتاح AFCON 2023

النجم المصريّ محمّد رمضان ينضمّ لشركة SALXCO واحدة من أسرع شركات إدارة الأعمال نموّاً على مُستوى العالم
وإنطلاقة الشراكة مع نشيد وحفل إفتتاح AFCON 2023

بيروت في 16 كانون الثاني– يناير 2024 :

بعد سلسلة من النجاحات التي جمعت بين النجم محمّد رمضان والمنتج العالميّ وسيم SAL صليبي، بدءاً من أغنية "جوّ البنات"،الأغنية الرسميّة الخاصّة بمهرجان الجونة السينمائيّ بدورته الخامسة إلى أغنية "TMO" التي جمعته بـ Maître Gims وعصام النجّار، تمّ تجديد هذه الشراكة ليُوقّع النجم المصريّ محمّد رمضان عقد إدارة أعمال مع شركة SALXCO  واحدة من أسرع شركات إدارة الأعمال نموّاً على مُستوى العالم.

 وضمن الخطّة الإستراتيجيّة التي وضعتها SALXCO ، التي أسّسها المُنتج الموسيقيّ اللبنانيّ العالميّ وسيم SAL صليبي والتي يشغل منصب الرئيس التنفيذيّ فيها، فتح آفاق جديدة للنجم محمّد رمضان على نطاق عالميّ بخاصّة أنّ الشركة تميّزت بإدارة أعمال أهمّ النجوم العالميّين مثل The Weeknd و French Montana و Bebe Rexha و Swedish House Mafia ومُغنّية الراب M.I.A وغيرهم...

عبّر المُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم SAL صليبي عن حماسته العالية لإنضمام النجم محمّد رمضان إلى شركة SALXCO قائلاً:"نعتزّ كثيراً بالتعاون الفنيّ مع النجم محمّد رمضان الذي يتمتّع بحضور فنيّ إستثنائيّ وقاعدة جماهيريّة كبيرة وهويّة فنيّة بمُواصفات عالميّة، ونحن سنُقدّم له الدعم الكامل من خلال شركتنا وفريق عملنا المُحترف بهدف تثبيت صورته الفنيّة عالمياً".
وختم SAL: "نحن فخورون بالتعاون المُميّز في إطلاق النشيد الرسميّ لبطولة كأس العالم الإفريقيّة 2023 ولإطلالة محمّد رمضان في حفل الإفتتاح في أبيدجان. ونسنعدّ لمزيد من التعاونات والمفاجأت والإصدارات الموسيقيّة قريباً".

لناحيته، أعرب النجم محمّد رمضان عن فخره بإنضمامه إلى شركة SALXCO وأثنى على الإحترافيّة العالية التي تتمتّع بها الشركة التي تُدير أعمال أشهر نجوم الغناء في العالم قائلاً :"إنّه لشرف كبير لي أن أكون جزءاً من عائلة  SALXCO، وسعيد جداً بهذه الخطوة الفنيّة الجديدة ولما يُمكن أن نُحققّه معاً، بخاصّة أنّ آفاق هذه الشركة تُحاكي طموحاتي ورؤيتي الفنيّة، ولا شكّ أنّنا سنسعى معاً لتقديم أعمال جديدة ومُتميّزة بهدف إيصال الموسيقى العربيّة الإفريقيّة إلى كلّ أنحاء العالم، وأنا أتطلع إلى المُستقبل بكلّ تفاؤل وحماس.
 
 

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