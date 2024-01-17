من طلب الطلاق فوراً ومن تمسّك بالآخر؟.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي!

من طلب الطلاق فوراً ومن تمسّك بالآخر؟.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي!

كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انفصال الممثلة ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي، وذلك في مداخلةٍ مع الإعلاميّة بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة".

وصرّح طارق الشناوي أن الممثلة ياسمين عبد العزيز أصرّت على وقوع الطلاق وإعلانه فوراً، أمّا أحمد العوضي فكان يحاول ثنيها عن هذا القرار أو تأجيل إعلان الانفصال أملاً منه بالصلح بينهما.

وأضاف الشناوي قائلاً "واضح إن أحمد حتى اللحظة الأخيرة كان يحاول على الأقل يوقف الإعلان عن الطلاق لو حدث، وبعدها ممكن يرجعوا لبعض، لكن ياسمين استخدمت كلمة رسمي في إعلانها، وكلمة رسمي توضع بين قوسين".