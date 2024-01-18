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الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها

فنّ
2024-01-18 | 05:17
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الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
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الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها

الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها

فُجع الشاعر اللبناني منير بو عساف بوفاة زوجته ميريلا، بعدما تواجدت في المستشفى لمدّة شهر. 
 
وكشف موقع "بصراحة" أن الراحلة ميريلا أصيبت بفيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها، وأصاب رئتيها. 
 
وكانت زوجة منير بو عساف الراحلة حامل وخسرت جنينها بعد مرور أسبوعين على دخولها المستشفى. 

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وفاة

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