لحظات مؤثرة جداً... أصالة نصري تبكي في الكواليس وزوجها يطبطب عليها (فيديو)

استعداداً لحفل "روائع الشرنوبي" الّذي يقام مساء الخميس في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، شوهدت الفنانة السوريّة أصالة نصري وهي تبكي في الكواليس.

وفي التفاصيل، رصدت الكاميرا الفنانة أصالة وهي تبكي تأثراً أثناء جلسات التمارين على أغنية "وحياتي عندك" للفنانة الراحلة ذكرى.

ولم تتمالك أصالة نصري دموعها، فهرع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن وحضنها وطبطب عليها.

تجدر الإشارة إلى أن حفل "روائع الشرنوبي" الّذي يكرّم الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي بحضور ابرز النجوم سيتم بثّه عبر شاشة الـ LBCI.