أزال أسنانه واستبدلها بأخرى "أغلى من الألماس"... كاني ويست يُشعل الإنترنت بمظهره الجديد! (صور)

قام النجم الأميركي كاني ويست بإزالة جميع أسنانه واستبدالها بطقم أسنان من التيتانيوم في أحدث تحركاته الصادمة.

وأظهر مغني الراب، 46 عامًا، الذي تتم مقاضاته بتهمة ضرب شخص طلب توقيعه في عام 2022، بفخر ابتسامته الجديدة في منشور على إنستغرام، حيث شبه نفسه بدور الرجل الشرير في فيلم جيمس بوند الشهير، Jaws، الذي ظهر في The Spy Who Loved Me.

وفي صورة حصرية نُشرت على موقع "ديلي ميل"، عُرض طقم أسنان ويست الجديد الفخم، والّذي كشف مصدر أنها "أغلى من الألماس" وقد صممها النجم نفسه.

وتعتبر عملية الزرع نموذجًا جراحيًا جديدًا فريدًا للموسيقي، حيث يُشاع أن التكلفة الإجمالية بلغت 850 ألف دولار.

وقام الدكتور توماس كونيلي بتركيب أطقم الأسنان الجديدة للنجم في بيفرلي هيلز إلى جانب ناوكي هاياشي، تقني أسنان الّذي صنع الطقم.