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توقيف نجم مشهور في مطار هذا البلد... بسبب ساعة ثمينة! (صورة)
فنّ
2024-01-18 | 11:33
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توقيف نجم مشهور في مطار هذا البلد... بسبب ساعة ثمينة! (صورة)
سيواجه النجم السينمائي أرنولد شوارزنيغر إجراءات ضريبية جنائية بعد فشله في التصريح للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع لدى وصوله إلى ألمانيا يوم الأربعاء.
وقال المسؤول الصحفي توماس مايستر: "لم يعلن عن المنتج الّذي تم استيراده من دول خارج الاتحاد الأوروبي... هذه العملية تنطبق على الجميع".
وقال مايستر إنه تم إطلاق سراح النجم السينمائي وسُمح له بالسفر بعد احتجازه لأكثر من ساعتين.
وقال مصدر مقرب من الممثل لشبكة
CNN
: "تم احتجاز أرنولد لمدة ثلاث ساعات اليوم في مطار ميونيخ بسبب امتلاكه ساعة خلال السفر، والتي قد يبيعها بالمزاد الخيري غدًا في كيتزبوهيل (في النمسا)".
وقال المصدر إن القطعة المعنية كانت ساعة من ماركة "أوديمار بيغيه" السويسرية الفاخرة.
وأضاف إن شوارزنيغر لم يُطلب منه مطلقًا ملء استمارة إعلان، وأجاب "على كل سؤال من موظفي الجمارك بأمانة".
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