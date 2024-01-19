مكاري يكرّم الفنانة القديرة سعاد الهاشم

مكاري يكرّم الفنانة القديرة سعاد الهاشم

زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الفنانة القديرة سعاد الهاشم في منزلها بمنطقة فرن الشباك، وكرّمها بدرع تقديري بحضور ابنتها ومجموعة من الاصدقاء.

وصرّح مكاري للوكالة الوطنيّة للإعلام "زيارتنا اليوم الى منزل الفنانة الكبيرة سعاد الهاشم أطال الله بعمرها، من أجل أن نتكرم بتكريمها، فلفتة التكريم تجاه كبارنا ومبدعينا، الذين أغنوا شاشاتنا واعلامنا بأبهى صور الفن والابداع واجب أخلاقي ووطني علينا".

وأضاف "هؤلاء لم يتركوا في ذاكرتنا الوطنية الا المحبة والفرح، لقد رفعوا اسم لبنان عاليا حتى كان النموذج الذي كانت تتشبه به كل دول المنطقة وتريد أن تحذو حذوه، هؤلاء الذين أعطوا ونشروا صورة جميلة رائعة عن لبنان الثقافة والفن والابداع في كل أنحاء العالم وحق علينا أن نكرمهم أفضل تكريم".