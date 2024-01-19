هل تدهورت صحّة صلاح السعدني؟.. العائلة تكشف التفاصيل كاملةً

هل تدهورت صحّة صلاح السعدني؟.. العائلة تكشف التفاصيل كاملةً

قلق محبّو النجم المصري صلاح السعدني على صحّته بعد انتشار معلومات مجهولة المصدر حول تدهور حالته في الساعات الفائتة، فما مدى دقّة ما يتمّ تداوله؟

وخرجت عائلة صلاح السعدني عن صمتها، ونفت شائعة مرض الأخير بعد حالة من القلق أصابت الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّدت العائلة أن صلاح السعدني بخير، وما يتمّ نشره ليس إلا شائعات من مواقع وحسابات تسعى وراء المشاهدات فقط والترند.