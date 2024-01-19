بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري

بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري





يبدو أن حالات الطلاق الّتي بدأت تضرب الوسط الفني المصري مع نهاية عام 2023 مستمرّة في عام 2024.

فبعدما شكّل انفصال الممثل المصرية ياسمين عبد العزيز من زوجها الممثل أحمد العوضي صدمة كبيرة في العالم العربي، استيقظ الجمهور على طلاق ثنائي جديد في مصر.

وفي التفاصيل، أعلنت السيدة جيني كامل طلاقها رسمياً من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تم الطلاق (الرسمي) وليس إنفصال، وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير. الحمد لله".