الموت يفجع الكينغ محمد منير

الموت يفجع الكينغ محمد منير

فُجع النجم المصري محمد منير، المُلقّب بالـ "كينغ"، بوفاة شقيقته الحاجة سميحة ابا يزيد.

وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات في مصر.

وسارع عدد كبير من روّاد الانترنت الى نشر تغريدات العزاء في رحيل شقيقة محمد منير.