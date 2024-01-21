الرياض احتفلت بالإبداع والنجاحات الضخمة بأمسية مميزة... إليكم لائحة الفائزين بجوائز جوي أووردز 2024!

أقيم مساء أمس السبت حفل توزيع جوائز جوي أووردز 2024 في الرياض في المملكة العربية السعودية.وحضر هذا الحفل الضخم ألمع وأبرز الوجوه العربية الفنية والإعلامية، كما حضر نجوم كبار أجانب.وجرى التصويت من قبل الجمهور للفائزين عبر تطبيق جوي أورد، وتجدون أدناه لائحة بأسماء الجوائز والفائزين.جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات: الفنانة رهف محمد عن ملسلسل برحهم في البيتجائزة أفضل وجه جديد عن فئة المسلسلات: الممثل وليد قشران عن الجزء الثاني من ستوديو 23جائزة الإنجاز مدى الحياة: الفنانة إسعاد يونس تقدسرا لمسيرتها الفنيةجائزة الإنجاز مدى الحياة: الفنان العالمي أنطوني هوبكنزجائزة الإنجاز مدى الحياة: الممثلة القديرة منى واصفجائزة الإنجاز مدى الحياة: الممثل السعودي الكبير علي المدفعجائزة الإنجاز مدى الحياة: الممثل والمخرج الأميركي كيفين كوستنرجائزة الإنجاز مدى الحياة: الموسيقار كوينسي جونزجائزة الإنجاز مدى الحياة: المغني رابح صقرجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات: الممثل سعد عزيز عن مسلسل سكة سفرجائزة صناع الترفيه الماسية: مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعبجائزة صناع الترفيه الفخرية: عازف البيانو الصيني العالمي لانغ لانغجائزة صناع الترفيه الفخرية: المايسترو المصري - السعودي وليد فايدجائزة صناع الترفيه الفخرية: الممثلة الهندية عليا بهاتجائزة صناع الترفيه الفخرية: المخرج الأميركي زاك سنايدرجائزة صناع الترفيه الفخرية: الممثل الكوميدي الأميركي مارتن لورنسجائزة صناع الترفيه الفخرية: صناع مسلسل تحت الوصايةجائزة صناع الترفيه الفخرية: الممثل الكويتي الكبير محمد المنصورجائزة صناع الترفيه الفخرية: مدير قنوات MBC محمد عبد العالجائزة صناع الترفيه الفخرية: الفنانة نجوى كرمجائزة المؤثرة المفضلة عن فئة المؤثرين: المؤثرة بيبي عبد المحسنجائزة المؤثر الأفمفضل عن فئة المؤثرين: المؤثر شونق بونق (أحمد القحطاني)جائزة شخصية العام: النجمة إيفا لانغوريا بسبب دعمها المستمر للقضايا الاجتماعية ومسيرتها الفنيةجائزة الممثلة المفضلة عن فئة السينما: الممثلة نيللي كريم عن فيلم فوي فوي فويجائزة الممثل المفضل عن فئة السينما: الممثل المصري كريم عبد العزيزجائزة زعيم الفن العربي: الفنان المصري الكبير عادل إمام (تسلم إبناه محمد ورامي الجائزة)جائزة الفيلم المفضل عن فئة السينما: فيلم سطارجائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى: المطرب عايضجائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى: المطرب طلال سامجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى: الفنانة أصالة.جائزة الأغنية المفضلة عن فئة الموسيقى: يا ليل ويا لعين للمطرب الشاميجائزة المسلسل المفضل عن فئة المسلسلات: كريستالجائزة الرياضي المفضل عن فئة الرياضة: الرياضي عبدالله الربيعةجائزة الرياضية المفضلة عن فئة الرياضة: الرياضية أنس جابر