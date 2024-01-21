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الرياض احتفلت بالإبداع والنجاحات الضخمة بأمسية مميزة... إليكم لائحة الفائزين بجوائز جوي أووردز 2024!

فنّ
2024-01-21 | 03:39
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الرياض احتفلت بالإبداع والنجاحات الضخمة بأمسية مميزة... إليكم لائحة الفائزين بجوائز جوي أووردز 2024!
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الرياض احتفلت بالإبداع والنجاحات الضخمة بأمسية مميزة... إليكم لائحة الفائزين بجوائز جوي أووردز 2024!

الرياض احتفلت بالإبداع والنجاحات الضخمة بأمسية مميزة... إليكم لائحة الفائزين بجوائز جوي أووردز 2024!

أقيم مساء أمس السبت حفل توزيع جوائز جوي أووردز 2024 في الرياض في المملكة العربية السعودية.

وحضر هذا الحفل الضخم ألمع وأبرز الوجوه العربية الفنية والإعلامية، كما حضر نجوم كبار أجانب.

وجرى التصويت من قبل الجمهور للفائزين عبر تطبيق جوي أورد، وتجدون أدناه لائحة بأسماء الجوائز والفائزين.  

جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات: الفنانة رهف محمد عن ملسلسل برحهم في البيت
جائزة أفضل وجه جديد عن فئة المسلسلات: الممثل وليد قشران عن الجزء الثاني من ستوديو 23
جائزة الإنجاز مدى الحياة: الفنانة إسعاد يونس تقدسرا لمسيرتها الفنية
جائزة الإنجاز مدى الحياة: الفنان العالمي أنطوني هوبكنز
جائزة الإنجاز مدى الحياة: الممثلة القديرة منى واصف
جائزة الإنجاز مدى الحياة: الممثل السعودي الكبير علي المدفع
جائزة الإنجاز مدى الحياة: الممثل والمخرج الأميركي كيفين كوستنر
جائزة الإنجاز مدى الحياة: الموسيقار كوينسي جونز
جائزة الإنجاز مدى الحياة: المغني رابح صقر
جائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات: الممثل سعد عزيز عن مسلسل سكة سفر
جائزة صناع الترفيه الماسية: مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب
جائزة صناع الترفيه الفخرية: عازف البيانو الصيني العالمي لانغ لانغ
جائزة صناع الترفيه الفخرية: المايسترو المصري - السعودي وليد فايد
جائزة صناع الترفيه الفخرية: الممثلة الهندية عليا بهات
جائزة صناع الترفيه الفخرية: المخرج الأميركي زاك سنايدر
جائزة صناع الترفيه الفخرية: الممثل الكوميدي الأميركي مارتن لورنس
جائزة صناع الترفيه الفخرية: صناع مسلسل تحت الوصاية
جائزة صناع الترفيه الفخرية: الممثل الكويتي الكبير محمد المنصور
جائزة صناع الترفيه الفخرية: مدير قنوات MBC محمد عبد العال
جائزة صناع الترفيه الفخرية: الفنانة نجوى كرم
جائزة المؤثرة المفضلة عن فئة المؤثرين: المؤثرة بيبي عبد المحسن
جائزة المؤثر الأفمفضل عن فئة المؤثرين: المؤثر شونق بونق (أحمد القحطاني)
جائزة شخصية العام: النجمة إيفا لانغوريا بسبب دعمها المستمر للقضايا الاجتماعية ومسيرتها الفنية 
جائزة الممثلة المفضلة عن فئة السينما: الممثلة نيللي كريم عن فيلم فوي فوي فوي
جائزة الممثل المفضل عن فئة السينما: الممثل المصري كريم عبد العزيز 
جائزة زعيم الفن العربي: الفنان المصري الكبير عادل إمام (تسلم إبناه محمد ورامي الجائزة)
جائزة الفيلم المفضل عن فئة السينما: فيلم سطار
جائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى: المطرب عايض
جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى: المطرب طلال سام
جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى: الفنانة أصالة.
جائزة الأغنية المفضلة عن فئة الموسيقى: يا ليل ويا لعين للمطرب الشامي
جائزة المسلسل المفضل عن فئة المسلسلات: كريستال
جائزة الرياضي المفضل عن فئة الرياضة: الرياضي عبدالله الربيعة
جائزة الرياضية المفضلة عن فئة الرياضة: الرياضية أنس جابر
 

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