"هناك مشروع جديد أعمل عليه"... هذا ما كشفته تقلا شمعون للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024! (فيديو)

خلال مشاركتها في حفل Joy Awards 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خصت الممثلة القديرة تقلا شمعون شاشة الـLBCI بمقابلة خاصة، كشفت خلالها عن عمل جديد مرتقب.وقالت تقلا شمعون: "هناك مشروع جديد أعمل عليه مع MBC وسنعلن عن تفاصيل عنه في وقت قريب".وحول الحفل، هنأت تقلا شمعون المملكة العربية السعودية على الحفل الضخم والمجهود الذي تصبه في مجال الفن والترفيه، وقالت: "برافو للرياض، لأنهم يرغبون بالاستثمار بثقافة الفن والترفيه، وهذا الحفل لا يعني أن الرياض قلبها ليس مع غزة، ولكن الحياة تستمر وهذه مهنتنا وننتظر هذه المهرجانات لتكريم المبدعين... ونحن هنا ولكن هذا لا يعني أن قلبنا ليس موجودا مع أهالي غزة".وعن لبنان قالت: "لبنان في قلبنا دائما ونعمل لإظهار أجمل صورة عنه، ولبنان اليوم مهدد من قبل العدو الاسرائيلي ونحن من بدأنا بصناعة الترفيه والمهرجانات... ونحن نمر بأزمة وسنعود لنسطع في سماء النجاح والفن قريبا".