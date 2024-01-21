باميلا الكيك للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024: هذا ما أعطتني اياه عليا كرم اليوم! (فيديو)

باميلا الكيك للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024: هذا ما أعطتني اياه عليا كرم اليوم! (فيديو)

تحدثت الممثلة باميلا الكيك، خلال مشاركتها في حفل Joy Awards 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات.

وقالت: "ترشيحي سعادة لا توصف ومسؤولية كبيرة أردتها منذ البداية واليوم أخذتها، وهذه شجرة زرعتها منذ 17 سنة واليوم عليا كرم أعطتني ثمارها".



وفي سياق منفصل، قالت باميلا الكيك: "منذ البداية كنت ولا زلت أظن أن لكل شخص دور ووقت ليلمع وإذا كان اليوم اسمي يلمع فهذا لا يعني أن هذا الأمر سيستمر الى الأبد".



وأضافت: "أفرح لأنني أحمل صورة لبنان التي أريد أن أوصلها الى كل العالم برائحتها ورونقها وشموخها".