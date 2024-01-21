"هذه هي الأعمال الجديدة التي أحضر لها"... ماذا كشف وليد توفيق للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024؟ (فيديو)

"هذه هي الأعمال الجديدة التي أحضر لها"... ماذا كشف وليد توفيق للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024؟ (فيديو)



كشف الفنان وليد توفيق للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024 ، الذي أقيم ليل السبت في المملكة العربية السعودية، عن أعماله الجديدة التي يحضر لها.



وقال وليد توفيق: "أحضر لعمل جديد هو "هم لسا بيسألوني"، بالإضافة الى ريميكس لأغاني قديمة أحبوها الناس من ضمنها: "محلا هالسمرة" و"إيه العظمة دي كلها"، و"انزل يا جميل" بلهجات متعددة.



وأعرب وليد توفيق عن سعادته للمشاركة في الحفل قائلا: "سعيد أن أكون مع هذه النخبة من النجوم في هذا المهرجان العظيم، وسعيد دائما أن أكون في السعودية، والتطور في العمل على هذا المهرجان يظهر من سنة الى أخرى".