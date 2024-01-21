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هل من مصالحة مرتقبة بينه وبين اليسا؟... زياد برجي للـLBCI خلال Joy Awards 2024: ما تهدمه السياسة يبنيه الفن! (فيديو)
فنّ
2024-01-21 | 07:37
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هل من مصالحة مرتقبة بينه وبين اليسا؟... زياد برجي للـLBCI خلال Joy Awards 2024: ما تهدمه السياسة يبنيه الفن! (فيديو)
هل من مصالحة مرتقبة بينه وبين اليسا؟... زياد برجي للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024: ما تهدمه أحيانا السياسة يبنيه الفن! (فيديو)
خلال مشاركته في حفل 2024 Joy Awards في المملكة العربية السعودية، أجاب الفنان زياد برجي عن سؤال الـLBCI حول احتمالية حدوث مصالحة بينه وبين الفنانة اليسا قريبا، فأجاب: "كلا وهذا الموضوع أصبح وراءنا ونحن اليوم نفكر بالمستقبل".
وفي سياق آخر، لفت زياد برجي الى أن "هذه زيارتي الأولى للملكة العربية السعودية، لأرض أهلنا الذين لا نتخلى عنهم ولا يتخلون عنا... وأريد أن أتشكر MBC و Joy Awards وهيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعوته وعلى هذا المجهود العالمي".
واعتبر زياد برجي أن "ما يحصل اليوم هو فخر لنا كعرب وهو انجاز سعودي عربي".
وأضاف: "السياسة أحينا تهدم الجسور لكن الثقافة والفن يبنيانها من جديد، وما يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا ويجب أن نلتمّ جميعا حول هذا الحدث العربي الكبير".
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