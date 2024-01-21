عابد فهد يكشف للـLBCI تفاصيل جديده "نقطة انتهى" ويؤكد خلال Joy Awards 2024: من يرفع راية الفن يبعد شبح الحرب (فيديو)

عابد فهد يكشف للـLBCI تفاصيل جديده "نقطة انتهى" ويؤكد خلال Joy Awards 2024: من يرفع راية الفن يبعد شبح الحرب (فيديو)



كشف الفنان عابد فهد عن أحدث أعماله في حديث للـLBCI، خلال حفل Joy Awards 2024 الذي أقيم في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وقال: "جديد أعمالي مسلسل صغير من 30 حلقة، اسمه "نقطة انتهى"، من انتاج شركة الصباح، ومن تأليف فادي حسين واخراج محمد العزيز"، مضيفا: "هو عمل بوليسي يتحدث عن الانسان السويّ والذي يعيش بانتظام وكيف يمكن لصدفة أن تبدل حياته وتغير سلوكه من انسان صاحب تقاليد اجتماعية الى سلوك أقرب الى الجريمة وعمل المافيا".



واعتبر عابد فهد أن مسلسل النار بالنار "نجاحه مرتبط بأنه واقعي وكان فيه وتر حساس لعبنا عليه وهذا شكل من أشكال الأعمال الواقعية".



وأضاف: "أتشكر المملكة على Joy Awards وهي لطالما كانت داعمة للدرامة، منذ 30 سنة، واليوم هذا الدعم ينبض على أرض السعودية".



وتابع: "راية الفن التي ترفع الآن هي راية يستحقها العالم العربي لكي يعيش بفرح، ومن يرفع راية الفن يبعد شبح الحرب والموت، والمستشار تركي آل الشيخ شخص مبدع وخلاق".