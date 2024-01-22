فاليري أبو شقرا ترزق بمولودها الثالث... وفيديو غامض على الستوري

فاليري أبو شقرا ترزق بمولودها الثالث... وفيديو غامض على الستوري

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانيّة فاليري أبو شقرا أنّها رزقت بمولودها الثالث، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وفي التفاصيل، نشرت فاليري أبو شقرا صورةً ليدها وهي تمسك بطفلٍ حديث الولادة مُعلنةً خوضها تجربة الأمومة للمرّة الثالثة.

ووصف البعض الفيديو بالـ "غامض"، لأن فاليري لم تكشف عن وجه الطفل ولم تعلن عن جنس مولودها الجديد.