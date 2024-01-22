إحالة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح... فما هي تهمتها؟

إحالة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح... فما هي تهمتها؟

أصدر النائب العام المصري قراراً يقضي بإحالة الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد، للنظر في الدعوى الجنائيّة الّتي تقدّم بها مدير أعمالها السابق المنتج محمد الشاعر ضدّها، مُتّهماً إياها بالتعدّي عليه بالسب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى اتهامها له بالاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالمقابل، أصدر المستشار القانوني المصري ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، بياناً ردّ فيه على قرار الاستدعاء، موضحاً أن شيرين حرّرت العديد من المحاضر ضدّ محمد أسامة الشاعر.

وأكّد محامي شيرين عبد الوهاب أن المُتّهم مطلوب في هذه المحاضر التي تحمل أرقام ٥٩٩٨ و٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي، للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.