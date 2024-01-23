هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟

هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟

قبل أسابيع، انتشرت معلومات غير مؤكّدة في الكواليس حول انفصال الممثل السوري تيم حسن عن زوجته الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني، ولم ينفِ الثنائي الخبر أو يؤكّداه بل التزم كلّ من وفاء وتيم الصمت.

ويبدو أن الحديث عن شائعة الانفصال قد عاد إلى الواجهة من جديد، وذلك مع تواجد تيم حسن على السجادة البنفسجية في Joy Awards حيث سُئل عن حقيقة الموضوع.

وفي التفاصيل، نفى تيم حسن شائعة انفصاله بعبارة "وفاء الكيلاني حبيبة قلبي"، وعندما سئل عن الرسالة التي يوجهها لمروّجي الشائعات أجاب "ما بقول شي".