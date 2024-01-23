إعتزال عادل إمام... الزعيم يسدل الستارة!

إعتزال عادل إمام... الزعيم يسدل الستارة!

"ابن عادل إمام يؤكّد اعتزال والده" و"الزعيم يسدل الستارة" و"عادل إمام يتفرّغ لحياته العائليّة"، إنّها بعض العناوين الّتي تصدّرت المواقع الإخباريّة المصريّة والعربيّة في الساعات الماضية.

واستندت المواقع على تصريح منسوب إلى المخرج رامي امام، نجل عادل إمام، يؤكّد فيه أن والده يتمتّع بصحّة جيّدة ويتفرّغ لحياته العائليّة وتربية أحفاده.

ويأتي هذا التصريح بعد غياب تام للممثل المصري الشهير عادل امام عن المناسبات الاجتماعية والأعمال الفنيّة منذ حوالي 4 سنوات.