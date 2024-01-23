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بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
فنّ
2024-01-23 | 11:59
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بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
أُعلن ليل الاثنين خبرا مفاده أنه تم نقل الفنان أحمد العوضي إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية.
وأفادت وسائل إعلام محلية عن زيارة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز له، الثلاثاء.
وتداول بعض رواد مواقع التواصل أن تعرض أحمد العوضي لأزمة صحية جاء بعد أسبوع من انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، وذلك نتيجة حبه الشديد لها.
من جانبه، أعلن محمود حمدان، مؤلف مسلسل "حق عرب" من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرض بطل العمل أحمد العوضي لأزمة صحية وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، لكنه عاد وحذف المنشور وهو ما أثار قلق متابعيه.
وجاءت هذه الأزمة الصحية بعد أيام من طلاق أحمد العوضي من الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد إعلان الأخيرة الانفصال رسميا، وهو ما فاجأ الكثيرين من محبي النجمين.
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